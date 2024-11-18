Erzincan'da görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

AA

Uzun süredir kurak havanın etkisinde olan Erzincan'da son iki gündür yağmurlu hava hakimdi.

Sabah saatlerinde Erzincan sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, şehirde kartpostallık görüntüler de oluştu.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava bir müddet sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı.

Buzlanmaile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir

Erzincan'ın yüksek kesimleri Sakaltutan, Ahmediye ve Kızıldağ geçitlerinde ise aralıklı kar yağışı görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.