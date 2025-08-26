Erzincan’da hasat başladı! Doğada kendiliğinden yetişiyor, şifa kaynağı olarak görülüyor

Doğada kendiliğinden yetişen ve sağlığa faydalarıyla öne çıkan kuşburnunda hasat dönemi başladı.

Her yıl Ağustos sonu Eylül başı itibariyle Erzincan’ın dağlık ve kırsal bölgelerinde hasat sezonu başlayan kurşburnı bu yılda toplanmaya başladı.

Dikenli dallardan bin bir zahmetle toplanan ancak sağlık açısından adeta bir şifa kaynağı olarak görülen meyve kış aylarında pek çok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer buluyor.

Bin bir zahmetle toplanan meyveler daha sonrasında ince ince temizlenerek marmelat haline getiriliyor ve bu haliyle oldukça fazla rağbet görüyor.

SOĞUK ALGINLIĞININ BİR NUMARALI DÜŞMANI!

Dağlık ve kırsal alanlarda oldukça meşakkatli hasat sürecinin ardından tüketime hazır hale getirilen meyveler kış aylarında soğuk algınlığına karşı en büyük kalkanlardan biri olarak tüketiliyor.

C vitamini açısından 100 gramının bir kasa portakala eşdeğer olan meyve ister çay ister marmelat şeklinde sofralardaki yerini alıyor.

Adeta şifa deposu olarak görülen bu meyve toplanmasının ardından adeta yok satıyor.