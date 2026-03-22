Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Erzincan’da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki TEDAŞ Kavşağı’nda 24 EL 150 plakalı otomobil ile 52 DA 909 plakalı araç, çarpıştı.

3 YARALI, BİRİ AĞIR DURUMDA

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.