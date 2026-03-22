Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kaldı

Galatasaray Kadın Basketbol takımı, Halkbank Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek final 2. mücadelesinde Nesibe Aydın'ı 94-75 mağlup etti.
GALATASARAY YARI FİNALDE
Eşleşmenin İstanbul'da oynanan ilk maçında da rakibini 86-61 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Emlak Konut ile karşılaşacak.
1. Periyot: 20-30
Devre: 40-49
3. Periyot: 60-68
