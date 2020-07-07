Erzincan'da kaçak cep telefonu operasyonu

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Emniyet, 568 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler, gümrük kaçağı ürün sattığı tespit edilen iş yerleri ile ilgili çalışma başlattı.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 13 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde arama yaptı.

568 KAÇAK TELEFON

Çeşitli marka ve modelde IMEI numarası klonlanmış 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

SAHTE BANDROL

Zanlıların, IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını sahte bandrol etiketi yapıştırarak piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

2 GÖZALTI

A.Y. ile Y.K. adından iki şahıs gözaltına alınırken, ifadesine başvurulan 11 kişi de emniyetten salıverildi.