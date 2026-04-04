İzmir’de sağanak: Tarlalar ve yollar sular altında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle tarım alanları ve bazı yollar suyla kaplandı.

TARIM ARAZİLERİ VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Aralıksız devam eden yağışlar, özellikle Balabanlı Mahallesi çevresinde etkili oldu. Tarım arazileri ve seralar su altında kalırken, üreticiler zor anlar yaşadı.

KARA YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Ödemiş-Tire kara yolunda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EKİPLER SAHADA

Ödemiş Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesini sağlamak amacıyla traktörlerle yol kenarındaki kanalları açma çalışmalarına başladı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.