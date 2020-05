Köprüden yola düşerek telef olan ineklerin düşme anları cep telefonu kamerasıyla bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Erzincan-Erzurum çevre yolu üzerinden İnek sürüsünü çevre yolu üzerinde ahıra götüren çobanın dikkatsizliği sonucu inekler yolun kenarındaki demir bariyerlerin arasına sıkıştı.

Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu VİDEO



5 METREDEN DÜŞEREK TELEF OLDULAR

Dar alanda hareket eden 3 inek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek telef oldu.

Bu sırada üst geçit altında seyreden trafik dururken ineklerin köprüden düşerek telef olduğu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.