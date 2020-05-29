Dolar
6.8265
0.2172%
Euro
7.5674
0.2663%
Altın
1734.8
0.9496%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
380.937
1.1978%
Bitcoin
64320.64
0.4102%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu

    Köprüden yola düşerek telef olan ineklerin düşme anları cep telefonu kamerasıyla bir vatandaş tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 20:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu

    Erzincan-Erzurum çevre yolu üzerinden İnek sürüsünü çevre yolu üzerinde ahıra götüren çobanın dikkatsizliği sonucu inekler yolun kenarındaki demir bariyerlerin arasına sıkıştı.

    Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu VİDEO

    5 METREDEN DÜŞEREK TELEF OLDULAR

    Dar alanda hareket eden 3 inek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek telef oldu.

    Bu sırada üst geçit altında seyreden trafik dururken ineklerin köprüden düşerek telef olduğu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.

    Görüş Bildir