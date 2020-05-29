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Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu

Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu

Köprüden yola düşerek telef olan ineklerin düşme anları cep telefonu kamerasıyla bir vatandaş tarafından kaydedildi.