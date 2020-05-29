- En Son Haber
- İç Haber
- Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu
Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu
Köprüden yola düşerek telef olan ineklerin düşme anları cep telefonu kamerasıyla bir vatandaş tarafından kaydedildi.
- İHA
- 29.05.2020 - 20:20
Erzincan-Erzurum çevre yolu üzerinden İnek sürüsünü çevre yolu üzerinde ahıra götüren çobanın dikkatsizliği sonucu inekler yolun kenarındaki demir bariyerlerin arasına sıkıştı.
Erzincan'da köprüden düşen inekler telef oldu VİDEO
5 METREDEN DÜŞEREK TELEF OLDULAR
Dar alanda hareket eden 3 inek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek telef oldu.
Bu sırada üst geçit altında seyreden trafik dururken ineklerin köprüden düşerek telef olduğu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.