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    Erzincan'da kurtardıkları keçiyle fotoğraf çektirtiler

    Bir grup motosikletli, etrafı demir tellerle çevrili alanda sıkışan dağ keçisini kurtardıktan sonra, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 09:20
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    Erzincan'da kurtardıkları keçiyle fotoğraf çektirtiler

    Erzincan'ın Mercan Beldesi'nde, hafta sonu motosikletleriyle gezi yapan bir grup, Kılıçkaya köyü yakınlarında etrafı demir tellerle çevrili alanda bir dağ keçisinin sıkıştığını fark etti.

    ÖNCE KURTARDILAR SONRA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

    Grupta bulunan Ali Zaimoğlu, demir telleri aşarak yavru dağ keçisini yakaladı. Keçi kurtarılarak demir tellerle çevrili alanın dışarısına çıkarıldı.

    Motosikletli şahıslas dağ keçisini doğaya salmadan önce bol bol fotoğraf çektirdi. Doğaya salınan yavru dağ keçisi dağın eteklerinde bekleyen ailesinin yanına koşarak gitti.

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