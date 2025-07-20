Erzincan'da liseli gençler, köy hayatını deneyimliyor

Erzincan’da gençlerin köy yaşamını yakından tanıması, geleneksel kültürle bağ kurması ve deneyimle öğrenmesi amacıyla “Köyümde 3 Gün” projesi hayata geçirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projede, lise öğrencileri kırsal hayatı üç gün boyunca bizzat yaşayacak.

Proje, görevli öğretmenler ve AFAD, AKUB, UMKE personelinin yanı sıra köy muhtarlarının rehberliğinde, Erzincan merkeze bağlı Yaylabaşı, Çağlayan ve Mollaköy köylerinde gerçekleştiriliyor.

LİSE ÖĞRENCİLERİ, KÖY HAYATINI DENEYİMLİYOR

Toplam 21 lise öğrencisi projede yer alırken; Çağlayan’da 8, Yaylabaşı’nda 6 ve Mollaköy’de 7 öğrenci, köy halkının rehberliğinde ve öğretmenlerin gözetiminde geleneksel köy hayatını yerinde gözlemleyip deneyimleyecek. Öğrenciler; tarım, hayvancılık, üretim ve sosyal yaşama dair pek çok faaliyete katılarak, toprak ve emek değerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.