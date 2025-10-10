Erzincan’da mevsimin ilk karı yağdı

Erzincan’da akşam saatlerinde kent genelinde art arda çakan şimşek ve yıldırımlar, geceyi adeta gündüze çevirdi. Bu anlar, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları tarafından hem hayranlıkla izlendi hem de kameralarla kaydedildi.

YILDIRIMLAR, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE NEDEN OLDU

Sağanakla birlikte etkili olan şiddetli yıldırımlar, yer yer elektrik kesintilerine yol açtı. Özellikle şehir merkezinde ve çevre mahallelerde kısa süreli enerji kesintileri yaşandı. Araç kameraları da yıldırım düşme anlarını saniye saniye görüntüledi.

MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Kentte hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Keşiş Dağı ve Munzur Dağları’nın zirveleri beyaza bürünürken, köy ve mezralarda kış şartları etkisini göstermeye başladı.

ŞEHİR MERKEZİNDE SONBAHAR RENKLERİ

Erzincan şehir merkezinde ise aralıklarla devam eden yağmurun ardından ağaçlardaki sararan yapraklar dökülmeye başladı. Kentte sonbaharın etkisi, yağışlarla birlikte daha belirgin hale geldi.

METEOROLOJİ UYARDI: YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.