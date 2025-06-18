Erzincan’da motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İHA

Erzincan’da son günlerde peş peşe yaşanan motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Önceki gün 2 kişinin yaşamını yitirdiği, dün gece ise bir kişinin yaralandığı kazaların ardından bu gece de Sultan Melik Caddesi’nde bir motosiklet kazası meydana geldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Gece saatlerinde Kızılay Mahallesi Sultan Melik Caddesi üzerinde 24 ABU 490 plakalı motosiklet ile minibüs çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu.

Vücudunda kırıklar oluşan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.