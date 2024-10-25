Erzincan’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

İHA

Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde gece saatlerinde, yabancı plakalı tır ile otomobil çarpıştı.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobil adeta ikiye katlanarak hurda yığınına dönüştü.

Araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde kaza mahallinde hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hurdaya dönüşen otomobilden çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı.