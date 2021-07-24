Erzincan'da otomobil ile traktör çapıştı: 1 ölü 5 yaralı

Tercan ilçesinde otomobilin traktöre çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif N. yönetimindeki otomobil, Erzincan'dan Erzurum istikametine giderken Kargın beldesi Sucu Ali kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Faruk S.'nin kullandığı traktöre çarptı, ardından devrildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobilde bulunan Muhammed Mehdi N. kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler, otomobildeki Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Muhammed Mehdi N'nin cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tercan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.