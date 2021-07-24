Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
283.303
2.41%
EXEN Coin
24.66
-0.16%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Erzincan'da otomobil ile traktör çapıştı: 1 ölü 5 yaralı

    Tercan ilçesinde otomobilin traktöre çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 24.07.2021 - 01:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da otomobil ile traktör çapıştı: 1 ölü 5 yaralı

    Mehmet Akif N. yönetimindeki otomobil, Erzincan'dan Erzurum istikametine giderken Kargın beldesi Sucu Ali kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Faruk S.'nin kullandığı traktöre çarptı, ardından devrildi.

    1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Otomobilde bulunan Muhammed Mehdi N. kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler, otomobildeki Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Muhammed Mehdi N'nin cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tercan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Erzincan da otomobil ile traktör çapıştı: 1 ölü 5 yaralı #1

    Erzincan da otomobil ile traktör çapıştı: 1 ölü 5 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir