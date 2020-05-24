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    Erzincan'da şehitlikte buruk bayram

    Şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın birincü gününde Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek dualar okudu.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 11:40
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    Erzincan'da şehitlikte buruk bayram

    Koronavirüs tedbirlerince Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

    Arife günü başlayarak 24-25-26 Mayıs'a kadar devam eden kısıtlama nedeniyle vatandaşlar bu yıl bayram ziyaretleri gerçekleştiremeyecek.

    İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre mezarlık ziyaretlerine de kısıtlama getirildi.

    Sadece şehit yakınlarının valilik ve kaymakamlıklara başvurması üzerine ziyaretler gerçekleştiriliyor.

    ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Erzincan’da da izin alan şehit yakınları bayramın birinci gününde Terzibaba’da bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

    Şehit yakınları kabristan başında dualar okuyarak gözyaşı döktü.

    Şehitlikte buruk bayram

    Bugüne için şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçilerine şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlandığı belirtildi.

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