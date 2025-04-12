Erzincan'da yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

İHA
Erzincan’da kent merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde, S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, karda kayıp yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
YARALI 2 KİŞİNİN DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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