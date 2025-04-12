Erzincan'da yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
İHA

Erzincan’da kent merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde, S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, karda kayıp yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

YARALI 2 KİŞİNİN DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar