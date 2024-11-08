Erzincan Dörtyol Meydanı, dikkat çeken bir sanat eserine tanık oldu.

Prof. Mehmet Kavukcu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından sürdürülen çöp ve atık yönetimi çalışmaları kapsamında Dörtyol Meydanı'nda izmarit, kâğıt, metal, naylon vb. atık malzemelerle oluşturduğu sıra dışı bir sanat eseri sergiledi.

İNSANLARI İRRİTE EDİCİ BİR YAPI OLUŞTU

Kavukcu; izmarit, kâğıt, metal, naylon vb. atık malzemelerle oluşturduğu kütleyi, Erzincan Dörtyol Meydanı'na taşıdı.

Kavukçu, sonrasında kütleyi metal konstrüksiyonla oluşturduğu bir korkuluk üzerine yerleştirerek çalışmasını tamamladı.

Korkuluğa yerleştirilen atıklarla birlikte, insanları irrite edici bir yapı meydana geldi.

"BİR KENT ÇÖPLÜĞÜ, HER NE KADAR İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA OLUŞUYOR OLSA DA ÇOĞUNLUKLA SAVURGANLIK ÜZERİNE KURULUDUR"

Prof. Mehmet Kavukcu, çalışmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Korkuluk, bir tür uyarıcı olarak, bize emanet edilen doğanın korunması gerektiği fikrini somutlaştırmaktadır. Atık malzemeleri bir araya getirerek oluşturduğum korkuluk ve üzerine yüklenen atıklar, koruyucu rolünden çıkarak adeta doğayı tehdit eden bir heyulaya dönüşmektedir. Bir kent çöplüğü, her ne kadar ihtiyaçlar doğrultusunda oluşuyor olsa da çoğunlukla savurganlık üzerine kuruludur. Yaşadığımız mekanlar, sokaklar ve caddeler bizim çöp ve atık alanlarımız olmamalıdır. Çalışma, çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atan veya ciddi şekilde zarar verebilecek dikkatsiz ve sorumsuz atık üretim alışkanlıklarımıza dikkat çekmeyi hedeflemekteyim. Özellikle sokaklara düşüncesizce atılan izmaritlerin insan ve doğa sağlığı için ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu unutmamak gerekir.