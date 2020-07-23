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    Erzincan'ın Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

    Kore'de savaşan gazi Alaattin Tuncay, 88 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Tuncay'ın, Erzincan'da cenaze namazı kılındı.
    • AA
    • 23.07.2020 - 18:19
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    Erzincan'ın Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

    Kore gazisi Alaattin Tuncay, Erzincan'da hayatını kaybetti.

    Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kore gazisi Tuncay, dün akşam 88 yaşında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    CENAZE NAMAZI KILINDI

    Alaattin Tuncay'ın cenazesi, Camii Kebir Camisi'nde kılınan namazın ardından Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi.

    NAMAZA VALİ KATILDI

    Törene, Tuncay'ın ailesinin yanı sıra Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş ve bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

    Erzincan'ın Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı #1

    Erzincan'ın Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı #2

    Erzincan'ın Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı #3

    Erzincan'ın Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı #4

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