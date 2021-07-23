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Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü kutlandı

Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü kutlandı

Devlet tiyatrosu oyuncularının Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandırdığı törende, F-16’lar da yaptıkları uçuşla halkı selamladı.