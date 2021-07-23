Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü kutlandı
- DHA
- 23.07.2021 - 15:39
- Güncelleme : 23.07.2021 - 15:46
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı.
Daha sonra kongre binasına geçildi.
DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI CANLANDIRDI
Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde tarihi binadaki törende pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafeye önem verildi.
Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncular, kongre binası önüne faytonla geldi.
Atatürk'ü, devlet tiyatrosu sanatçısı Metehan Şahiner canlandırdı.
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü kutlandı ViDEO
BAYRAĞI ÖPEREK TESLİM ALDI
Devlet tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler, büyük bir dikkatle izledi.
Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu, Erzurum Valisi Okay Memiş'e Türk bayrağı verdi.
Memiş, bayrağı öperek teslim aldı. Etkinlikler, tarihi kongrenin canlandırılması ile sona erdi.
F-16’LARDAN SELAM
Törenlerin ardından F-16’lar, yaptıkları uçuşla halkı selamladı.
Bu sırada Erzurum Kongresi binasının önünde mehteran bölüğü marşlar çaldı.