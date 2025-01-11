Erzurum ve Ardahan’da soğuk hava, Kars'ta kar

AA

Doğu'da soğuk hava etkili oluyor.

Etrafı beyaza bürünmüş Erzurum'da yollarda camları buz tutmuş ve üzerine battaniye örtülmüş otomobillerle Yakutiye Medresesi'nin çatısında ve kubbesinde güneşlenen kuşlar görüntülere yansıdı.

ERZURUM -13,4 derece

Gece termometrelerin sıfırın altında 13,4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu.

Cami bahçelerindeki şadırvanların da buzla kaplandığı kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

EN DÜŞÜK SICAKLIK -24,9 İLE TEKMAN İLÇEBİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de en düşük sıcaklık, sıfırın altında 24,9 derece ile Tekman ilçesinin kırsal Hacıömerli Mahallesi'nde kaydedildi.

KARS

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

Kaldırım ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kimi esnaf, yiyecek bulmakta zorlanan kuşları besledi.

AKYAKA'DA SİS

Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla bitkiler ve ağaçlar beyaza büründü. Öte yandan etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

SARIKAMIŞ

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12,7 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı kapladı, camlar buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını kilim ve battaniyeyle soğuktan korumaya çalıştı.

"SİBİRYA SOĞUKLARI"

Vatandaşlardan Furkan Turut, "Sarıkamış'ta Sibirya soğukları devam ediyor. Sabah arabalarımızı zor çalıştırıyoruz, buz tutan camları temizliyoruz." dedi.

ARDAHAN'DA KIRAĞI

Ardahan'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde sis ve kırağı oluştu.

Ardahan'da da dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlar ile iş yerlerinin camları buz tuttu.

Soğuklar, Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.

AĞRI

Ağrı'da şehirlerde ağaçları kırağı, dereleri ve şelaleleri buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Ağrı'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor.

Nehir ve derelerin buz tuttuğu şehirde, araçların camları dondu.

Sisin de etkili olduğu kentte kırağıyla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar soğuklardan korumak için araçlarının üstüne battaniye örttü.

TUNCELİ

Tunceli'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 derece ölçüldü.

Kenti kaplayan yoğun sis nedeniyle sürücüler bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Munzur ve Pülümür vadilerindeki ağaçlarda kırağı oluştu, dereler ile şelaleler buz tuttu.