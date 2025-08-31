Erzurum Yakutiye'de büyük yangın

Erzurum'un Yakutiye'nin Kırmızıtaş köyünde çıkan yangını söndürmek için Erzurum itfaiyesi adeta seferber oldu.

Onlarca araç ve yüzlerce personelin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Köyde büyük panik yaşanırken, ekipler hem alevlerle hem de rüzgarın olumsuz etkisiyle mücadele ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılar yaptı.

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

Onlarca ev, ahır ve köyün muhtelif bölgelerinde yığılmış ot balyalarında yangın devam ederken, çok sayıda hayvan da telef oldu.

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları yangın söndürme ekipleri de destek sağlıyor.