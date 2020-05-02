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- Erzurum'da 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
Erzurum'da 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
Polis ekiplerince tırda yapılan aramada muşamba rulolarının içerisine gizlenmiş 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
- DHA
- 02.05.2020 - 08:50
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erzurum- Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
Denetimler kapsamında polis ekipleri, Doğubayazıt’tan yola çıkan A.D. (39) yönetimindeki 04 D 3143 plakalı TIR'ı durdurarak arama yaptı.
8 BİN 850 PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU
Tırın içerisindeki rulo halindeki 15 muşambayı açan polis, 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Sürücü A.D. gözaltına alınırken, uygulama noktasına gelen Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, görevli polisleri tebrik etti.