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    Erzurum'da 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Polis ekiplerince tırda yapılan aramada muşamba rulolarının içerisine gizlenmiş 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.05.2020 - 08:50
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    Erzurum'da 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erzurum- Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

    Denetimler kapsamında polis ekipleri, Doğubayazıt’tan yola çıkan A.D. (39) yönetimindeki 04 D 3143 plakalı TIR'ı durdurarak arama yaptı.

    8 BİN 850 PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

    Tırın içerisindeki rulo halindeki 15 muşambayı açan polis, 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdi.

    Sürücü A.D. gözaltına alınırken, uygulama noktasına gelen Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, görevli polisleri tebrik etti.

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