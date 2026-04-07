İstanbul Esenyurt'ta yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde Pusat Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Engin O. savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Pusat Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Engin O. ile ismi öğrenilemeyen yaya, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pusat Ç.'nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.