Malatya'da traktörün altında kalan çiftçi öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kolköyü Mahallesi'nde Haydar Güler, kullandığı traktörle kayısı bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada araç kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan 61 yaşındaki Güler'i görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık görevlilerinin yaptıkları müdahalenin ardından Güler, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haydar Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.