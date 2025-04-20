Erzurum'da hamile kedi, yavrusunu çekmecede doğurdu

İHA

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşanan sıcak bir olay, hem esnafı hem de çevre sakinlerini gülümsetti. İlçede iş yeri bulunan Emrah Ceylan, uzun zamandır gelip giden bir sokak kedisinin iş yerinde kullanılmayan bir çekmeceyi doğumhane olarak seçtiğini sabah saatlerinde fark etti.

Sabah dükkanını açtığında içeriden gelen ince miyavlamalarla irkilen Ceylan, sesin kaynağını ararken hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Dükkanın köşesinde, kullanılmayan bir çekmecenin içinde yeni doğmuş bir yavru kedi mışıl mışıl uyuyordu. Çok geçmeden anne kedi de sessizce içeri girerek yavrusunun yanına kıvrıldı.

"ADINI 'ÇEKMECE' KOYDUK"

O anları heyecanla anlatan Emrah Ceylan, şunları söyledi:

Kedi bir süredir gelip gidiyordu ama doğum yapacağını hiç tahmin etmemiştim. O sabah dükkanı açınca bir miyavlama duydum. Nereden geldiğini anlamaya çalışırken çekmeceyi açtım ve karşımda küçücük, yepyeni bir can gördüm. Ardından anne kedi de geldi, onu da doyurdum. Yavru kedimizin adı artık ‘Çekmece’. Şimdi ikisine de gözümüz gibi bakıyoruz.

Ceylan, sadece barınma değil, beslenme ihtiyaçlarını da unutmamış; anne kedi için su ve mama tedarik ederek ona güvenli bir alan sunmuş. Bu ince davranış, hem çevre esnafı hem de müşteriler tarafından büyük takdir topladı.

"DUYARLILIĞA İHTİYACIMIZ VAR"

Alışveriş için dükkâna uğrayan Furkan Gün ise yaşananları şaşkınlıkla karşıladığını ifade ederek, “Çekmeceden bir can çıktığını duyunca inanamadım. Böyle duyarlı esnafların varlığı içimizi ısıtıyor. Dilerim bu güzel davranış herkese örnek olur” sözleriyle duygularını paylaştı.