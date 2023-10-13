Erzurum'da bir kişi annesiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahibini bıçakladı Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Serhat K., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahipleri 55 yaşındaki Yener Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

DHA Erzurum'da yaşanan bıçaklı saldırıda kan aktı.. 11 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana gelen olayda Serhat K., eski ev sahipleri Yener Ö. ile annesi arasında bir gönül ilişkisi olduğundan şüphelendi. Evli ve 2 çocuk babası Yener Ö. ile annesinin telefon görüşmelerine de şahit olan Serhat K., olay günü eski ev sahiplerinin oturduğu mahalleye geldi. Burada bir süre keşif yapan, esnafın dikkatini çekince tanınmamak başını kapüşon ile kapatan Serhat K., Yener Ö.'yü beklemeye başladı. 7 yerinden bıçakladı Serhat K., daha sonra evden çıkan Yener Ö.'ye bıçakla saldırdı. 7 bıçak darbesi alan Yener Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Yener Ö. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Tutuklandı Serhat K. işlemleri sonrası 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, yoğun bakımda tedavi gören Yener Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)