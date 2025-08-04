Erzurum'da çoban, devasa ayıyı bağırarak korkuttu

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Akyazı köyünde hayvanlarını otlatan çoban Soner Kaplan, kırsalda beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Odun toplamak için sürüsünden kısa süreliğine uzaklaşan Kaplan, aniden karşısına çıkan ayı ile göz göze geldi.

HEM GÖRÜNTÜLEDİ, HEM DE AYIYI BAĞIRARAK KORKUTTU

Şaşkınlığını çabucak üzerinden atan Kaplan, bir yandan cep telefonuyla o anları kaydederken, diğer yandan bağırarak ayıyı korkutmaya çalıştı. Bir süre çobanı süzen ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu.

"ODUN TOPLARKEN AYI İLE BURUN BURUNA GELDİK"

Olayın ardından konuşan Soner Kaplan, kırsalda yabani hayvanlarla sık sık karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi: