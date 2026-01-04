Erzurum'da çocuklar -30’da kayarak eğlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum Aşkale'de aşırı soğuklar nedeniyle genelinde çok sayıda araç çalışmaz hale geldi.

Özellikle dizel araçlarda ciddi sorunlar yaşanırken, kamyon ve kamyonetler başta olmak üzere birçok taşıt yakıtın donması sebebiyle kullanılamadı.

Donan araçları çalıştırmak için oto tamircileri yoğun mesai harcadı.

ARAÇLAR SOĞUKTAN ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ

Yedek akülerle şarj edilen bazı araçlar tüm müdahalelere rağmen çalışmazken, bazıları ise uzun uğraşlar sonucu yeniden trafiğe çıkabildi.

Aşkale’yi Erzurum’a bağlayan uluslararası E-80 (D-100) Karayolu üzerinde seyir halindeki TIR’ların da mazotlarının donduğu gözlemlendi.

ÇOCUKLAR SOĞUYA ALDIRIŞ ETMEDİ

Soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çocuklar ise dondurucu havaya aldırış etmedi.

İlçenin farklı noktalarında karla kaplı yokuşlarda kayan çocuklar, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu.

Çocukların neşesi, zorlu kış şartlarına rağmen yüzleri gülümsetti.

YETKİLİLERDEN DONDURUCU SOĞUK UYARISI

Yetkililer, dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.