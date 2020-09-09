Salgın nedeniyle aylardır evladına sarılamayan Sedef Hemşire, gözyaşları içinde vatandaşların kurallara uymasını istedi.

Türkiye’de yeniden artan koronavirüs vakalarının ardından birçok ilde birinci dalganın ikinci piki yaşandı.

Önlemlere uyulması konusunda yurt genelinde denetimler sıklaştırılırken, iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakarca görev yapmaya devam ediyor.

AİLELERİNDEN UZAKTALAR

Tanı konulan ve şüphesi olan hastalarla yakın temasta bulunan sağlık çalışanları, hastalığın kendilerine bulaşmasını önlemek için tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlik ile koruyucu tedbirlerini alıyor.

Bu süreçte olası bulaşma riskine karşı kendilerini de izole etmek durumunda kalan sağlık çalışanları, aynı evde yaşamak zorunda kaldıkları, çocukları, eşleri, anne, baba ve kardeşlerine bu hastalığı bulaştırmamak için onlardan kendini uzak tutuyor.

Erzurum'da görevli olan hemşire ağlayarak uyarıda bulundu

3 YAŞINDAKİ KIZINA HASRET KALDI

Erzurum'da görevli olduğu hastanenin mart ayından itibaren pandemi hastalarına hizmet vermeye başladığını söyleyen 6 yıllık hemşire Sedef Kılıç, uzun bir süredir evladına sarılıp, öpemediğini söyledi.

Sedef Hemşire, 3 yaşındaki kızı İkra ile görüntülü konuşarak hasret gidermeye çalışıyor.

"EL ELE VERELİM"

Çocuğuna eşi veya annesinin baktığını belirten Kılıç, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"İnsanlar evlerine gidip sevdiklerine sarılıyor bizler ise uzaktan hasret gidermeye çalışıyoruz. Eve gittiğimizde de onlardan uzak duruyoruz. Evladıma sarılıp, öpmek istiyorum ama yapamıyorum. Uyutacağımız zaman bile başımızı çeviriyoruz ki nefesimiz ona değmesin. Zor bir dönemden geçiyoruz. El ele verirsek bu hastalığı yenebiliriz. Lütfen hem kendiniz hem de size yakın olan kişilerin sağlığını düşünüyorsanız kuraları uygulayın."





"TERİMİZ ÜZERİMİZDE KURUYOR"

Özellikle hastayla temas edeceği zamanlarda 2-3 kat maske ve eldiven kullanımına özen gösterdiklerini vurgulayan Sedef Kılıç, "Kıyafetimizin üzerine giyindiğimiz tulum en az yarım saat üzerimizde kalıyor. Tulumu çıkardığımız zaman formalarımız su gibi oluyor. Terimiz üzerimizde kuruyor. Hastanın durumuna göre bazen saatlerce üzerimizde kalıyor. Kendimizi korumalıyız çünkü birçok sağlık çalışanı bu hastalığa yakalandı ve yaşamını yitirdi" diye konuştu.