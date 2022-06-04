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    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı

    Erzurum’da psikolojik rahatsızlığı olan şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Saldırıda bir polis bıçakla boynundan yaralandı.
    • 04.06.2022 - 01:16
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    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı

    Erzurum'da akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Hasani Basri Mahallesi’nde, psikolojik rahatsızlığı olan Yakup D.’nin rahatsızlanması üzerine çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık ekibine haber verildi.

    Ekiplere zorluk çıkardı

    Yakup D. olay yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca, sağlık çalışanları polis ekiplerinden destek istedi.

    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı #1

    Polis memurunu boynundan bıçakladı

    Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sırasında Yakup D. cebinden çıkardığı bıçakla, polis memuru V.Y.’yi boynundan bıçakladı.

    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı - Video

    Polisin durumu iyi

    Yaralı polis memuru ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olay yeri ve çevresinde büyük güvenlik önlemi alan ekipler, metruk binaları da didik didik aradı.

    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı #2

    Kaçan zanlı yakalandı

    Kaçan zanlıyı polis ekipleri olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Mahallebaşı semtindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlının 11 suç kaydının da olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı #3

    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı #4

    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı #5

    Erzurum’da ihbara giden polisi boynundan bıçakladı #6


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