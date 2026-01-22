Erzurum’da JAK timlerinden zamanla yarışan kurtarma

- Erzurum'da kalp krizi geçiren bir vatandaş için JAK ve sağlık ekipleri hızla harekete geçti.
- Zorlu arazi koşullarında kar aracı kullanan ekipler, vatandaşı güvenli şekilde ambulansa taşıdı.
- Jandarma timleri, hızlı müdahaleleriyle hayat kurtardı.
Erzurum’da jandarmaya yapılan ihbarın ardından, kalp krizi geçirdiği belirtilen vatandaş için Jandarma Arama Kurtarma timleri ile sağlık ekipleri birlikte bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Palandöken ilçesine bağlı Biryepiri Komu mevkiine ulaşmak için kar aracı kullandı.
KAR ARACIYLA EVE ULAŞILDI
Yoğun kar ve zor arazi koşullarına rağmen JAK timleri, kar aracıyla hastanın bulunduğu eve kadar ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası vatandaş, güvenli şekilde alınarak ambulansa taşındı ve tedavi altına alındı.
JANDARMADAN AÇIKLAMA
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından olayla ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timlerinin kısa sürede bölgeye ulaşarak kalp krizi geçiren vatandaşa müdahale ettiği ve hastayı sağlık ekiplerine teslim ettiği belirtildi.