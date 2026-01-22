Erzurum’da JAK timlerinden zamanla yarışan kurtarma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum’da jandarmaya yapılan ihbarın ardından, kalp krizi geçirdiği belirtilen vatandaş için Jandarma Arama Kurtarma timleri ile sağlık ekipleri birlikte bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Palandöken ilçesine bağlı Biryepiri Komu mevkiine ulaşmak için kar aracı kullandı.

KAR ARACIYLA EVE ULAŞILDI

Yoğun kar ve zor arazi koşullarına rağmen JAK timleri, kar aracıyla hastanın bulunduğu eve kadar ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası vatandaş, güvenli şekilde alınarak ambulansa taşındı ve tedavi altına alındı.

JANDARMADAN AÇIKLAMA

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından olayla ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timlerinin kısa sürede bölgeye ulaşarak kalp krizi geçiren vatandaşa müdahale ettiği ve hastayı sağlık ekiplerine teslim ettiği belirtildi.