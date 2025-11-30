Erzurum'da Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, hayatını kaybetti.

Eroğlu için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaşın yanı sıra yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Cenaze töreninde, Eroğlu'nun toplum içindeki saygın kişiliği ve hizmetleri sık sık dile getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eroğlu'nun cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Eroğlu'nun Tortum'a yaptığı katkılar ve vatan hizmetiyle her zaman hatırlanacağı ifade edildi.