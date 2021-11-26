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    Erzurum'da madde bağımlıların uğrak yeri olan bina yandı

    Yakutiye ilçesinde madde bağımlılarının sık sık uğradığı metruk bir binada yangın çıktı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevleri söndürerek, can kaybı olmadığını bildirdi.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 23:06
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    Erzurum'da madde bağımlıların uğrak yeri olan bina yandı

    Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen yangın, çevredekileri korkuttu.

    Alipaşa Mahallesinde madde bağımlılarının uğrak yeri olan metruk bir binada saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    KURU AĞAÇLAR KESİLDİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabası sonrası yangın söndürülürken metruk binayı çevreleyen kuru ağaçlar ise kesildi.

    Erzurum da madde bağımlıların uğrak yeri olan bina yandı #1

    2 KATLI BİNA KÜLE DÖNDÜ

    Yangın sırasında her hangi bir can kaybı yaşanmazken 2 katlı bina küle döndü.

    Yangının hemen yanı başında bulunan bir büyükbaş ahırının sahipleri ise alevlerin ahıra sıçramasını engellemek adına 3 saat boyunca ahırın çatısında nöbet tuttu.

    Metruk binanın sahibi İrfan Çakanlı ise binadan uzun yıllar önce taşındığını binanın boş kalması sonrasında madde bağımlılarının uğrak yeri olduğunu söyledi.

    Erzurum da madde bağımlıların uğrak yeri olan bina yandı #2

    Erzurum da madde bağımlıların uğrak yeri olan bina yandı #3

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