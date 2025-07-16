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Erzurum'da spor araç mıcıra kapıldı, kazayı son anda atlattı

Uzundere ilçesinde mıcıra kapılan spor araç, sürücünün büyük bir soğukkanlılıkla kontrolü sağlamasıyla kaza yapmaktan kurtuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA İHA
16.07.2025 10:01

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi mevkiinde, korkutan anlar yaşandı.

Seyir halindeyken önündeki aracın aniden fren yaparak sola dönmesi üzerine kontrolden çıkan spor araç, yol kenarındaki mıcıra kapıldı.

ARACI SOĞUKANLILIKLA TOPARLADI 

Kısa süreli panik yaşayan sürücü, aracı büyük bir soğukkanlılıkla toparlamayı başardı ve hızla yoluna devam ederek gözden kayboldu.

O ANLAR KAYDEDİLDİ 

Kazanın eşiğinden dönülen o anlar, arkadaki araçta bulunan ailenin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle sakinleri, mıcır alanların yol güvenliğini tehdit ettiğini ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

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