Erzurum'da spor araç mıcıra kapıldı, kazayı son anda atlattı

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi mevkiinde, korkutan anlar yaşandı.

Seyir halindeyken önündeki aracın aniden fren yaparak sola dönmesi üzerine kontrolden çıkan spor araç, yol kenarındaki mıcıra kapıldı.

ARACI SOĞUKANLILIKLA TOPARLADI

Kısa süreli panik yaşayan sürücü, aracı büyük bir soğukkanlılıkla toparlamayı başardı ve hızla yoluna devam ederek gözden kayboldu.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Kazanın eşiğinden dönülen o anlar, arkadaki araçta bulunan ailenin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle sakinleri, mıcır alanların yol güvenliğini tehdit ettiğini ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.