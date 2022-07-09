Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erzurum'da vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Havadan trafik denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Doğu Anadolu Bölgesinde diğer coğrafi bölgeler üzerinde kavşak görevi gören kentin çevre illerle bağlantılı kara yolları üzerinde helikopterle havadan denetim yapıldı.

Erzurum'da trafik helikopterle havadan denetlendi VİDEO

Kurallara uymayanlar kontrol noktasında durduruldu

Sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, Erzurum-Bingöl kara yolunda da incelemelerde bulundu.

Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler hakkında, uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek cezai işlem uygulandı.

Ekipler, özellikle Palandöken ve Çat ilçelerindeki trafik kontrol noktasında ağır tonajlı araçlar, otobüs ve otomobilleri durdurarak kontrol yaptı.