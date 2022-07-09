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    Erzurum'da trafik helikopterle havadan denetlendi

    Erzurum'da trafik helikopterle havadan denetlendi

    Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.
    • 09.07.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 21:05
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    Erzurum'da vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

    Havadan trafik denetimi

    İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Doğu Anadolu Bölgesinde diğer coğrafi bölgeler üzerinde kavşak görevi gören kentin çevre illerle bağlantılı kara yolları üzerinde helikopterle havadan denetim yapıldı.

    Erzurum'da trafik helikopterle havadan denetlendi VİDEO

    Erzurum da trafik helikopterle havadan denetlendi #1

    Kurallara uymayanlar kontrol noktasında durduruldu

    Sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, Erzurum-Bingöl kara yolunda da incelemelerde bulundu.

    Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler hakkında, uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek cezai işlem uygulandı.

    Ekipler, özellikle Palandöken ve Çat ilçelerindeki trafik kontrol noktasında ağır tonajlı araçlar, otobüs ve otomobilleri durdurarak kontrol yaptı.

    Erzurum da trafik helikopterle havadan denetlendi #2

    Erzurum da trafik helikopterle havadan denetlendi #3


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