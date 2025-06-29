Erzurum'da yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli yıldırım

Yaylada bulunan ve Yılmaz Polat ile Emrah Polat’a ait 4 tosun yıldırım isabeti sonucu telef oldu.

"SABAH KALKTIĞIMIZDA TELEF OLDUKLARINI GÖRDÜK"

O anları yaşayan çobanlar, gece boyunca yoğun yağış ve sık sık çakan şimşekler nedeniyle endişe yaşadıklarını belirterek, "Gece çok şimşek çaktı, yağmur da fazlaydı. Sabah kalktığımızda tosunların yerde yattığını ve telef olduklarını gördük" dediler.

"GEÇİM KAYNAĞIMIZ OLAN HAYVANLARIMIZI KAYBETTİ"

Hayvan sahiplerinden Yılmaz Polat ve Emrah Polat, yaşadıkları zararın büyük olduğunu ifade ederek, "Geçim kaynağımız olan hayvanlarımızı kaybettik. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak yetkililerin bölgeye gelerek inceleme yapması bekleniyor.