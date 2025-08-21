Eşek arıları bu kişileri daha çok sokuyor: İşte sebebi

Petbook’ta yayımlanan makalesinde biyolog Dr. Saskia Schneider, özellikle Alman yaban arısı (Vespula germanica)ve adi yaban arısı (Vespula vulgaris) türlerinin insanları rahatsız eden en yaygın arılar olduğunu belirtti.

Schneider, bu türlerin yalnızca sofradan yiyecek çalmadığını vurgulayarak, bazı insanları yiyecek olmasa bile takip edip sokabildiklerini ifade etti.

Uzman, bu davranışın arıların doğal içgüdülerinden kaynaklandığını ve belirli faktörlerin onların dikkatini çekebileceğini aktardı.

NEDEN BAZI İNSANLARI DAHA ÇOK SOKUYOR?

Dr. Saskia Schneider, eşek arılarının insanları hedef almasını artıran başlıca faktörleri şöyle sıralıyor:

Kozmetik kokular: Parfümler, güneş kremleri, saç jöleleri ve çiçek ya da meyve aromalı kremler arıları cezbediyor.

Alarm feromonları: Sokma sırasında salgılanan koku molekülleri, özellikle alkollü içeceklerde de bulunabiliyor ve arıları daha saldırgan hâle getirebiliyor.

Parlak kıyafetler: Sarı, yeşil ve beyaz gibi renkler arıların dikkatini çekerken, kırmızı renkler onlar için siyah gibi algılanıyor.

Vücut kokusu: Bazı kişilerin ter veya doğal feromonları arıların ilgisini daha fazla çekiyor.

ÇÖZÜMÜ NE?

Uzmanlar, eşek arılarıyla karşılaşıldığında panik yapmadan yavaşça uzaklaşmayı öneriyor. Ayrıca yoğun parfüm ve meyveli kozmetik kullanımından kaçınmak, parlak ve dikkat çekici kıyafetleri tercih etmemek riskin azaltılmasına yardımcı oluyor.