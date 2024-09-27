Esenyurt’ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı İstanbul Esenyurt’ta polis ekiplerince birçok noktada huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada aranan şahıslar ve uyuşturucu madde ticareti şüphelileri yakalanırken 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İHA

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı görevlilerce İstanbul Esenyurt’ta birçok noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

Uygulamalarda 4 aranan şahıs, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çeşitli narkotik madde, tütün ve iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca yapılan uygulamada 4 yoklama kaçağı tespit edilirken 12 araca ise toplam 86 bin 851 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)