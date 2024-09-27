Esenyurt’ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı

İHA
İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı görevlilerce İstanbul Esenyurt’ta birçok noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.
Uygulamalarda 4 aranan şahıs, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çeşitli narkotik madde, tütün ve iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayrıca yapılan uygulamada 4 yoklama kaçağı tespit edilirken 12 araca ise toplam 86 bin 851 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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