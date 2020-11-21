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    Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı

    Esenyurt'ta yapılan denetimlerde, marketin alt katının meyhane gibi kullanılarak içki sunumu yapıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve müşterilere ceza kesildi.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 13:51
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 13:53
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    Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı

    Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün talimatıyla polis ekipleri, ilçede koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı.

    Yapılan denetimlerde, Talatpaşa mahallesinde bulunan markete giren kişilerin çıkmadığını fark eden ekipler, adrese baskın yaptı.

    Markette arama yapan ekipler, aşağı kata inen merdiven olduğunu fark ettiler.

    Merdivenden aşağıya inen polis ekipleri, masalara alkol servisi yapıldığını ve bodrum katın meyhane gibi kullanıldığını tespit etti.

    Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı VİDEO

    BELEDİYEYE MÜHÜRLENMESİ YÖNÜNDE YAZI GÖNDERİLDİ

    Market sahibine perakende satış yapılması gereken yerde açık içki sunumu yapılmasından ceza kesilirken, iş yerinin ruhsatındaki faaliyetinin dışında hareket etmesinden dolayı mühürlenmesi yönünde belediyeye yazı gönderildi.

    Markette bulunan kişilere ise koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

    Esenyurt ta marketin altından meyhane çıktı #1

    Esenyurt ta marketin altından meyhane çıktı #2

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