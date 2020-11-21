Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı
- DHA
- 21.11.2020 - 13:51
- Güncelleme : 21.11.2020 - 13:53
Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün talimatıyla polis ekipleri, ilçede koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde, Talatpaşa mahallesinde bulunan markete giren kişilerin çıkmadığını fark eden ekipler, adrese baskın yaptı.
Markette arama yapan ekipler, aşağı kata inen merdiven olduğunu fark ettiler.
Merdivenden aşağıya inen polis ekipleri, masalara alkol servisi yapıldığını ve bodrum katın meyhane gibi kullanıldığını tespit etti.
Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı VİDEO
BELEDİYEYE MÜHÜRLENMESİ YÖNÜNDE YAZI GÖNDERİLDİ
Market sahibine perakende satış yapılması gereken yerde açık içki sunumu yapılmasından ceza kesilirken, iş yerinin ruhsatındaki faaliyetinin dışında hareket etmesinden dolayı mühürlenmesi yönünde belediyeye yazı gönderildi.
Markette bulunan kişilere ise koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.