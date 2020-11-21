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Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı

Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı

Esenyurt'ta yapılan denetimlerde, marketin alt katının meyhane gibi kullanılarak içki sunumu yapıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve müşterilere ceza kesildi.