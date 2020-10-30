Haberler

İç Haber

Esenyurt'ta minibüs şoförüne 15 dakikada 2 ceza kesildi

Esenyurt'ta minibüs şoförüne 15 dakikada 2 ceza kesildi

Esenyurt'ta yapılan denetimlerde bir minibüste tam 35 kişi çıkarken, minibüs şoförü 15 dakika önce uyarılıp ceza yemesine rağmen akıllanmayarak bir kez daha ceza yedi.