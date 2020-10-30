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    Esenyurt'ta minibüs şoförüne 15 dakikada 2 ceza kesildi

    Esenyurt'ta yapılan denetimlerde bir minibüste tam 35 kişi çıkarken, minibüs şoförü 15 dakika önce uyarılıp ceza yemesine rağmen akıllanmayarak bir kez daha ceza yedi.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 09:51
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 10:47
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    Esenyurt'ta minibüs şoförüne 15 dakikada 2 ceza kesildi

    İstanbul'da sivil trafiğe bağlı denetleme ekipleri artan vaka sayılarının ardından denetlemelerini sıklaştırarak minibüs şoförlerine göz açtırmıyor.

    Esenyurt'un çeşitli noktalarına uygulama noktası kuran polis ekipleri sık sık minibüsleri durdurarak denetim yapıyor.

    35 YOLCU ÇIKTI

    Uygulamada, 35 yolcu çıkan minibüsün şoförünün 15 dakika önce durdurulup Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği ceza kesilip, yolcularının başka araca bindirildiği öğrenildi.

    Ancak uslanmayan şoför 15 dakika içinde minibüsü tıklım tıklım doldurarak polis ekiplerine yine yakalandı.

    Esenyurt'ta 15 dakika arayla iki ceza yiyen minibüs şoförü ViDEO

    Esenyurt ta minibüs şoförüne 15 dakikada 2 ceza kesildi #1

    "BİR BABALIK YAP"

    Pişkin şoför ise ”Amirim Kuran çarpsın şimdi yazdı. Bir babalık yap bu seferlik beni affet. 15 dakikada bir adam 2 ceza yemez.” demesine rağmen cezadan kurtulamadı.

    Minibüsten indirilen yolcuların ise polis ekiplerine tepki göstermesi pes dedirtti.

    Esenyurt ta minibüs şoförüne 15 dakikada 2 ceza kesildi #2

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