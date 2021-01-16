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    Eskişehir'de 113 kişi kumar oynarken yakalandı

    Eskişehir'de 2 dernek binasında kumar oynarken yakalanan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 16.01.2021 - 11:26
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    Eskişehir'de 113 kişi kumar oynarken yakalandı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    MÜHÜRLENEN DERNEĞE BASKIN

    Daha önce aynı gerekçeyle mühürlendiği tespit edilen derneğe yapılan baskında 43 kişi kumar oynarken yakalandı.

    43 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 192 bin 898 lira ceza uygulandı.

    Dernek sorumlusu hakkında ise, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ile 'mühür bozma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir de 113 kişi kumar oynarken yakalandı #1

    BAŞKA DERNEKTE DE 70 KİŞİ YAKALANDI

    Polis ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi’ndeki bir derneğe yapılan baskında ise 70 kişi kumar oynarken yakalandı.

    70 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 314 bin 20 lira ceza yazıldı. Dernek sorumlusu hakkında soruşturma başlatıldı.

    Kumar oynayanlardan biri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer sağlama' suçundan arama kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.

    Eskişehir de 113 kişi kumar oynarken yakalandı #2

    Eskişehir de 113 kişi kumar oynarken yakalandı #3

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