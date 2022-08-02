Eskişehir'de ağaçlara motive edici notlar asıldı
Kimliği belirsiz bir kişi tarafından bölgedeki ağaçlara "İnan ki güzel işler başarabiliriz" benzeri sözler yazılarak yoldan geçenlerin okuması ve motive edilmesi sağlandı.
- 02.08.2022 - 12:14
- Güncelleme : 02.08.2022 - 12:44
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Eskirşehir'de kimliği belirsiz bir kişi, motive edici sözler yazarak meydandaki ağaçlara astı.
Farkındalık oluşturmak istediler
Şehrin farklı noktalarına asılan notlar, insanların kendilerini sevmesi ve yaptıkları işlerde başarılı olmasına yönelik sözler yer aldı.
'İnan ki güzel işler başarabiliriz'
Yoldan geçenler tarafından fark edilen notlarda, “Akıl ve faaliyet ile başarılamayan iş yoktur.” ve “İnan ki güzel işler başarabiliriz” benzeri sözler yazıldı.
Vatandaşlar tebessümle karşıladı
İHA'nın aktarımına göre; her insanın kendine güvenmesi gerektiğine vurgu yapılan sözler, vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı.