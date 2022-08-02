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Eskişehir'de ağaçlara motive edici notlar asıldı

Eskişehir'de ağaçlara motive edici notlar asıldı

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından bölgedeki ağaçlara "İnan ki güzel işler başarabiliriz" benzeri sözler yazılarak yoldan geçenlerin okuması ve motive edilmesi sağlandı.