Eskişehir'de ambulansı kovalayan baba-oğul tutuklandı

Eskişehir'de dün gece saatlerinde otomobilleriyle kilometrelerce ambulans kovalayan Yusuf Furkan K. ve babası Tarık K. sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atmıştı.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığınan sağlık görevlilerini kurumun içerisine girerek takip eden ve olay yerine 1 minibüs arkadaşlarını çağıran şahıslar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDILAR

Baba-oğul emniyetteki işlemelerinin ardından ters kelepçeli bir şekilde adliyeye sevk edildi.

"Tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" Yusuf Furkan K. ve babası Tarık K. "tehdit" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"NEDEN YAPTIN" SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınırken basın mensubunun 'Neden yaptın?' sorusuna ise, önce gülen daha sonra ise, "Benim özlük haklarıma saldırı var." diyerek serzenişte bulunan Tarık K. ve oğlu Yusuf Furkan K.'nın başlarının önde olduğu görüldü.