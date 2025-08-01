Eskişehir'de çarptıkları motosiklet sürücüsüne ambulans çağırmadılar

Eskişehir'de önceki gece Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kavşakta meydana gelen olayda, 2 ay önce yaklaşık 400 bin masraf yaparak satın aldığı, 26 ALM 151 plakalı motosikletine yakıt alan 33 yaşındaki Cihangir Tuna, kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı istikametine seyretti.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI

Tam bu esnada Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edilen M.A. idaresindeki 03 RG 046 plakalı panelvan araç, oldukça hızlı bir şekilde Cihangir Tuna'nın kullandığı motosiklete yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden yola savrulan Tuna, yaralanarak yere yığıldı. Yaşananlar motosiklette takılı olan ve 360 derece kayıt alan bir kameraya anbean yansıdı.

YARALI SÜRÜCÜYE MÜDAHALE YERİNE KAMERASINI SÖKMEYE ÇALIŞTILAR

O sırada bir gruptan bazı şahıslar, Tuna'ya yardım etmek yerine kamerayı sökmeye çalıştığı ve aralarında konuştuğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken Tuna, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan ve kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan Tuna, karşı tarafın kendisini geçmiş olsun demek için dahi aramadıklarını iddia etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Polise şikayette bulunan Tuna, yıllardır hayalini kurduğu motosikletinin aldıktan 2 ay sonra pert olduğuna değinirken, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağının altını çizdi.

Cihangir Tuna, kaza ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

Benzinimi aldıktan sonra evime hareket ederken, Osmangazi Kavşağı içinde yeşil ışık yandığı anda hareket ettiğimde, sağ yönden, Sazova yönünden gelen araç kırmızı ışıkta geçerek son sürat, yani ortalama 100 kilometre hızla benim motosikletime vurdu. Yaralanarak olay yerinde ambulansla Tıp Fakültesi'ne kaldırıldım. Şu an çok iyiyim. Bir kırık çıkığım yok. Vücudumda yaralanma, yüzülmeler var. Kaza anında ben yerde olduğumda, aracıma, motosikletimde bulunan kameramı almaya çalışmışlar ama tabii becerememişler, alamamışlar.



Olay yerinde kameramı bir hareketlendirmişler, bir yoklamışlar, sökememişler, becerememişler. Daha sonrasında işte "Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız" bu şekilde konuşmalar mevcut. Bu şekilde bir hırsızlık olayı".

"AMBULANS ÇAĞIRMALARI GEREKİRKEN DİREKT KAMERAMA YÖNELMİŞLER"