Eskişehir'de firari hükümlü 3 kişi yakalandı

DHA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda haklarında ‘silahla tasarlayarak adam öldürme’ suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Y.G., ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V. ve ‘bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Y., yakalanarak cezaevine gönderildi.