Eskişehir’de fırıncıdan bozuk para sorununa ilginç çözüm

Eskişehir’de bozuk para sıkıntısı yaşayan fırıncı, müşterilerinden destek almak için ilginç bir kampanya başlattı.

Fırıncı Kadriye Eser, bozuk para temin edemediklerini belirterek, “Elimizde yeterince yok, Merkez Bankası’nda da bulunmadığı için kampanya başlattık. Para üstü verirken zorlanıyoruz. Bazen müşterilere ‘50 kuruşunuz var mı?’ diye soruyoruz.” dedi.

"NE KADAR ÇOK OLURSA O KADAR İYİ OLUR"

Dükkan camına “100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava” yazan kağıt asan Eser, özellikle 50 ve 25 kuruşluk bozuk paralara ihtiyaç duyduklarını ifade etti. “Gelen paralarla idare ediyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur.” diyen Eser, müşterilerden bu konuda destek beklediklerini söyledi.

EKMEĞE ZAM BEKLENTİSİ

Eskişehir’de ekmeğin fiyatı da gündemde. Mevcut durumda 12,50 TL’den satılan ekmeğin 1 Eylül 2025 itibarıyla 15 TL’ye çıkması bekleniyor. Zam konusu, 26 Ağustos’ta yapılacak Eskişehir Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda ele alınacak.