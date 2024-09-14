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Eskişehir'de fuhşa aracılık eden otel resepsiyonisti tutuklandı

Eskişehir'de fuhşa aracılık eden otel resepsiyonisti tutuklandı Fuhşa aracılık ettiği belirlenen ve polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan bir otelin resepsiyon görevlisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.