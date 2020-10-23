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    Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası

    Dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 150 bin 375 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 16:21
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    Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan ve daha önce de kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasında, kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Savcılık talimatıyla dernek binasına baskın yapan polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

    150 BİN 959 LİRA CEZA

    33 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira, kumar oynadıkları için de bin 225’şer lira olmak üzere toplam 150 bin 959 lira para cezası uygulandı.

    Dernek başkanı hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile mühür bozma’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

    1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Öte yandan 33 kişi arasında yer alan B.A., ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası #1

    Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası #2

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