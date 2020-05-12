Eskişehir'de kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı

Polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 kişiye, toplam 53 bin 550 lira para cezası kesildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığını ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

17 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda 17 kişi kumar oynarken yakalandı.

İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, iş yeri sahibi Yüksek S. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

53 BİN 550 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye ise 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları' için 3 bin 150’şer liradan toplam 53 bin 550 lira para cezası kesildi.

17 kişiden Ersin D.’nin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.