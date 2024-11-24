Eskişehir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın
İHA

Eskişehir'de Tepebaşı İlçesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

YANGIN 1 BUÇUK SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İçeride mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar