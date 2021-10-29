Eskişehir'de otomobil köprü boşluğuna düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara istikametine giden otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda iki köprünün 5 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü. Kaza sonrası 1 kişiyi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

Eskişehir-Ankara karayolunda korkunç bir kaza gerçekleşti.

Ankara istikametinde seyreden 27 yaşındaki Sinan İri, kullandığı 26 ADM 615 plakalı otomobili ile Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil orta refüjde çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarptı.

CAMDAN DIŞARIYA FIRLAYAN SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yan dönen otomobil iki köprünün arasındaki boşluktan yaklaşık 5 metre aşağıdaki Hatboyu-3 Caddesi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Hatboyu-3 caddesinde bulunan araçtan dışarı fırlayan Sinan İri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden yaralı halde çıkarılan Mustafa Salih Atasever (23), Elmas Atasever (24) ile Sinem Demirel (23) 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

"UCUZ ATLATTIM"

Orta refüje çarpan 26 ADM 615 plakalı otomobilin kopan tekerleği karşı şeritten Bursa istikametine giden Sefa Sezdi'nin kullandığı 26 BU 688 plakalı aracın ön kısmına saplandı. Yaptığı manevra sayesinde lastiğin cama gelmesini engellediğin belirten sürücü Sefa Sezdi, “Ucuz atlattım” dediği kazayı şu şekilde anlattı:

"KAZA YAPAN ARACIN LASTİĞİ MANEVRA YAPMASAM OTOMOBİLİME GELECEKTİ"

"Ben Bursa istikametine gidiyordum. Karşıdan gelen araçta Ankara yönüne gidiyordu. Sanırım kontrolünü kaybetti. Refüje doğru çıktı. Daha sonra elektrik direğine vurarak havalandığını gördüm. O esnada tozu dumana kattı. Öndeki iki lastiği fırladı. Lastiğin birisinin nereye gittiğini göremedim. Bir tanesi benim önüme sekti. Lastik camıma gelecekti son anda manevra yaparak kurtardım. Orta şeritte lastik altıma girdi. Ben daha sonra sağ şeride doğru çektim. Direk olay yerine koştum. Baktığımda yolda tüpler falan vardı. Baktığımda araba ortadaki boşluktan aşağıdaki yola uçmuştu. Ambulansı aradım. Yeri tarif ettim. Gelip yardımcı oldular. Ucuz atlattım. Altıma girmek yerine önümde sekip cama gelse bende canımdan olabilirdim."

AYNI ARAÇLA DAHA ÖNCE DE HIZ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kazada can veren 27 yaşındaki Sinan İri’nin, olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı görüldü. Bir eğlence mekânından videolar attığı görülen İri’nin, daha önce de aynı araçla hız yaptığı görüntüler dikkat çekti.